Nu intrați în panică! Exercițiu în cadrul campaniei Miercurea alarmelor

■ utilajul are 5,4 metri lățime, 4,9 metri înălțime și o lungime de 30 de metri ■ „Colaborarea cu un partener internațional de renume contribuie la creșterea reputației și a competitivității companiei pe piața europeană și internațională”, au transmis reprezentanții firmei COMES ■ Ziua de 21 februarie 2025, a însemnat pentru COMES SA, companie care […] Articolul COMES, proiect major finalizat. Echipament de 205 tone, livrat grupului metalurgic german Arvos FOTO apare prima dată în Monitorul de Neamț.