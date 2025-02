A fost saltat iar mercenarul Eugen Sechila. El a fost ridicat de la aeroport

12:50

Procurorii au gasit, marti, in cursul perchezitiilor efectuate la locuinta mercenarului Horatiu Potra mai multe lucruri surprinzatoare. Potra nu este acum in Romania, au precizat surse oficiale pentru aktual24.ro. Intr-un seif ascuns in podea, au fost gasiti peste 800.000 de dolari, in timp ce in alte parti ale locuintei au fost gasiti inca 200.000 de...