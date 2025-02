Dan Şucu poate aduce un antrenor de top la Genoa! Anunţul făcut de italieni: „Visatul nu este interzis niciodată”

23:40

FCSB are un parcurs fenomenal în acest sezon al cupelor europene. Campioana României a ajuns până în optimile de finală din Europa League, acolo unde se va lupta cu Lyon pentru un loc în sferturile de finală ale competiţiei. Andrei Cristea e de părere că mare parte din parcursul fantastic al campioanei României din Europa […] The post „Are o atitudine de lider adevărat!” Florin Tănase, lăudat de un fost atacant al campioanei! Despre Bîrligea: „Se potriveşte la FCSB” appeared first on Antena Sport.