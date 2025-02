Fără precedent! ANAF pune gaj pe autobuzele STB pentru a-și recupera 251 milioane lei

18:50

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidenţiale, a fost pus sub control judiciar de procurorii de la Parchetul General pe o perioadă de 60 de zile, el având mai multe interdicţii, printre care să părăsească ţara fără încuviinţarea autorităţilor judiciare, şi nu are voie să posteze pe reţelele de socializare conţinut cu caracter legionar, fascist, […] Articolul Ce interdicții are Călin Georgescu pentru următoarele 60 de zile apare prima dată în PS News.