TOP 10: Oferte eMAG din 26.02.25 (cel mai ieftin televizor OLED LG, telefon mobil cu 16 GB RAM și 1 TB stocare la 3150 lei, robot de aspirare Roborock cu recenzii excelente etc)

21:20

Printre cele 10 oferte eMAG se află și un espressor automat Saeco de ultimă generație ce a ajuns și pe plan local. Are o listă de 18 preparate pe care le poate realiza. Mai dați și de un router performant cu Wi-Fi 7 și 2 x 10 Gbps pe fir. 1. Aspirator fără sac Dyson […] The post TOP 10: Oferte eMAG din 19.02.25 (cameră DVR inteligentă Nextbase Piqo Pro, televizor MiniLED cu reducere de 20% și garanție pe 5 ani, espressor Saeco GranAroma cu Wi-Fi și 18 sortimente de cafea preparată etc) appeared first on Gadget.ro - Hi-Tech Lifestyle.