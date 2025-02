Alege ce citești

15:10

Macron s-a dus glonț la Casa Albă să-și arate prietenia cu Trump și să ia lumină! S-a pus bine cu stăpânul lumii. S-a tras în poză cu el. Evident Trump şi Macron nu au avut ce să își spună, fiecare are calea lui. Macron vrea să preia frâiele Europe acum la finalul mandatului și a […] The post Dialogul surzilor(!?) first appeared on Ziarul National.