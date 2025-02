5 superstiții frecvente în rândul jucătorilor de casino

23:40

Predicția este legată de candidatul Călin Georgescu, al cărui noroc se va termina curând, înainte de alegeri, când își va rupe gâtul – susține doamna Harra, având numerele de partea ei: ”Călin Georgescu are și […] The post Carmen Harra, clarvăzătoarea care anul trecut clarvedea că viitorul președinte al SUA va fi o femeie, are o predicție și pentru România appeared first on IMPACT.ro.