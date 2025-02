Începând cu 1 ianuarie 2026 vom avea un nou sistem de taxare rutieră (rovinieta se va scumpi cu până la 40%)

22:20

Compania ne informează că programul ASUS ROG Elite Rewards este funcţional şi în România, astfel că utilizatorii de produse ROG se pot înscrie pentru a obţine puncte din diverse surse. ASUS invită utilizatorii produselor Republic of Gamers din România să se alăture la ROG Elite Rewards, programul prin care sunt recompensați jucătorii loiali brandului. ROG […]