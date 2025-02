Dezbatere în spațiul public: A făcut Călin Georgescu salutul nazist la ieșirea din Parchetul General? (Video)

12:50

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Merida (Mexic), dotat cu premii totale în valoare de 1.064.510 dolari, în care o va avea ca adversară pe spaniola Paula Badosa, favorita numărul doi. Cristian, ocupanta locului 85 în clasamentul mondial, a profita de abandonul adversarei …