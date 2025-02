Promisiunea primăverii în București, în primul weekend de martie. Târguri de mărțișoare și bunătăți, spectacole de teatru, concerte și alte evenimente care ne pot scoate din case

19:00

După 5 ore de audieri la Parchetul General, unde a fost dus cu mandat, după ce a fost ridicat din traficul din București, Călin Georgescu a fost pus sub control judiciar. și sub urmărire penală […] Articolul Călin Georgescu n-are voie să iasă din țară și să posteze online o serie de mesaje. Pus sub control judiciar, după 5 ore de audieri Parchetul General apare prima dată în B365.