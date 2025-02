Primăria Sectorului 5 vrea să împrumute peste un miliard de lei, pe care-l va plăti în 20 de ani. Ce face cu banii

15:20

Ideea unui incinerator de deşeuri la Bucureşti este readusă în spaţiul public de ministrul Energiei, Sebastian Burduja, care spune că Bucureştiul este „singura capitală europeană care încă duce deşeurile la groapă". Un astfel de incinerator ar putea produce energie şi ar fi alternativa ecologică la soluţiile din prezent, însă o astfel de idee are cel […]