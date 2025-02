Reacţii ale liderilor politici după evoluțiile în cazul fostului candidat prezidențial Călin Georgescu

04:30

Desfășurată în urmă cu două zile, vizita în SUA a președintelui francez Emmanuel Macron continuă să fie comentată de presa internațională. „Cum ar putea discuta Europa cu Trump?”, se întreabă cotidianul american The New York Times, după care continuă: „Macron a căutat să flateze și să opună delicat rezistență”. Un alt ziar american important, The […]