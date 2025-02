Statele Unite exclud persoanele trans din armată, cu excepţii limitate

08:10

Primarul general al Capitalei, Nicus and #806;or Dan, candidat independent la Pres and #806;edint and #806;ia Roma and #770;niei, afirma and #774; ca and #774; 'pare' ca and #774; actualul guvern este unul 'obosit' s and #806;i care nu se mai bucura and #774; de i and #770;ncredere din partea alega and #774;torilor. Dan sust and #806;ine i and #770;nsa and #774; ca and #774;, ava and #770;nd i and #770;n vedere contextul politic s and #806;i faptul ca and #774; exista and #774; interimat inclusiv i and #770;n funct and #806;ia suprema and #774; din statul roma and #770;n, nu este cazul sa and #774; existe s and #806;i un guvern interimar.