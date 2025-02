Mohamed Salah are cifre fabuloase în Premier League și a intrat într-un top uriaș. Cum poate scrie istorie starul lui Liverpool

14:40

Miercuri a avut loc prima sesiune a testelor Formula 1, în Bahrain. Cele 10 echipe au ajuns la Sakhir şi în următoarele trei zile vor face ultimele pregătiri înaintea debutului oficial în noul sezon. Marele Premiu al Australiei va avea loc în perioada 14-16 martie.