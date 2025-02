Niculescu (ANRE): Producerea la locul de consum devine din ce în ce mai frecventă în România; suntem la peste 200.000 de prosumatori

16:10

Preşedinta USR, Elena Lasconi, a declarat, miercuri, că a propus la consultările de la Palatul Cotroceni ca banii […] The post Lasconi: Propunerile la Cotroceni – un plan de participare la reconstrucţia Ucrainei, măsuri antidezinformare; am cerut clarificări pe anularea alegerilor appeared first on Financial Intelligence.