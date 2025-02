Fraţii Tate au plecat din Roma and #770;nia

12:00

În perioada 26.02.2025 - 27.02.2025, Comisariatul pentru Protect and #806;ia Consumatorilor Sector 5, la invitat and #806;ia Serviciului de Investigare a Criminalita and #774;t and #806;ii Economice Sector 5, a desfa and #774;s and #806;urat un numa and #774;r de 4 act and #806;iuni de control s and #806;i supraveghere a piet and #806;ei la operatorii economici care au ca scop lucrativ va and #770;nzarea de flori, plante ornamentale s and #806;i alte bunuri nealimentare utilizate la confect and #806;ionarea aranjamentelor florale.