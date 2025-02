Cristi Borcea, sfat pentru Andrei Nicolescu! Cum o poate duce pe Dinamo în cupele europene: ‘Nu poţi să semnezi un asemenea contract’

19:10

Dănuţ Lupu a vorbit despre parcursul european al FCSB-ului din acest sezon. Roş-albaştrii au eliminat, recent, PAOK în play-off-ul pentru optimile Europa League, cu scorul general de 4-1. „Jos pălăria", a spus Dănuţ Lupu, referindu-se la evoluţiile roş-albaştrilor din competiţiile europene. Dănuţ Lupu a lăudat investiţiile lui Gigi Becali. Dănuţ Lupu, impresionat de transferurile lui […]