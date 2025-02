Comunicat de presă BANCOȘ DENTAL ART SRL

20:10

Rusia are o mulțime de zăcăminte de metale rare și este deschisă la încheierea de acorduri pentru dezvoltarea acestora, după Vladimir Putin a evocat posibilitatea unei astfel de colaborări cu Statele Unite. „Americanii au nevoie de metale din pământuri rare. Noi avem o mulțime", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de […]