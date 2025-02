FIA impune două opriri la standuri la Grand Prix-ul de la Monaco

20:20

Petre Buduru, care fusese reţinut în dosarul de corupţie legat de Portul Constanţa, a fost plasat sub control judiciar de judecători în acest dosar. Petre Buduru a ocupat funcţii de conducere la Dinamo şi Farul şi a fost preşedinte al Consiliului de Administraţie al clubului Astra. Petre Buduru, sub control judiciar în dosarul de corupţie […] The post Veste excelentă pentru milionarul român reţinut pentru corupţie în dosarul legat de Portul Constanţa! Decizia instanţei appeared first on Antena Sport.