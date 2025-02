Limitele apetitului Rusiei pentru răsturnări globale

11:50

Recursul formulat de către candidatul independent la prezidențiale, Călin Georgescu, a fost respins de judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). Decizia este definitivă. Călin Georgescu a făcut recurs la Instanța Supremă, în urma respingerii cererii prin care solicita organizarea turului 2 al alegerilor prezidențiale de anul trecut, în așa fel încât […]