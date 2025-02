Incredibil. Guvernul a descoperit că avem nevăzători și bolnavi psihic care conduc vehicule

12:10

Ilie Bolojan își întărește aparatul prezidențial la Cotroceni. Ceea ce pare a fi un semn că ar vrea să stea mai mult timp în fotoliul de șef al statului, nu doar pe durata în care asigură interimatul în fruntea țării. Președintele interimar Ilie Bolojan l-a numit, miercuri, în funcția de consilier prezidențial pe Mihai Jurca,