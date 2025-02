George Tuță, primarul Sectorului 1, o acuză pe Clotilde Armand că a făcut contracte ilegale de 140 de milioane de lei, pentru reparația străzilor

15:20

Bulă are unele probleme de sănătate și, evident, alege să meargă la medic pentru a vedea ce se întâmplă cu el. Acesta este subiectul bancului propus pentru acest moment. – Domnule Bulă, aveți poftă de mâncare? – Uneori am, domunule doctor. Dar uneori nu am deloc. – Am înțeles. Și când, mai exact, nu aveți […]