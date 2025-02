Rusia rămâne cu teritoriile cucerite în Ucraina

14:30

Miliardarul Elon Musk, apropiat al președintelui american Trump, a transmis, miercuri, 26 februarie, un mesaj prin intermediul rețelei de socializare X (fostă Twitter). „Dacă orice judecător de oriunde poate bloca ORICE ordin prezidențial, ORIUNDE, NU avem democrație, avem tiranie din partea JUDICIARULUI." – sună mesajul postat de miliardarul american. Postarea devine cu atât mai interesantă […]