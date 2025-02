Una dintre cele mai cunoscute serii de smartphone-uri din lume, Samsung Galaxy, îşi trage numele dintr-o sticlă de vin (avem şi povestea din spate)

23:30

În ultimele zile operatorii Vodafone şi Orange au implementat mai multe schimbări în grilele lor de programe tv, unele pe care le vom detalia mai jos: Vodafone; Orange; În plus, cei de la Orange au făcut ceva modificări şi pe platforma Orange TV Go. Aceştia au adăugat canalele de televiziune Food Network HD, Boom TV […] The post Vodafone şi Orange au efectuat în ultimele zile mai multe modificări în grila de programe tv appeared first on Gadget.ro - Hi-Tech Lifestyle.