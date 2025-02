Un primar din județul Sibiu, asistent medical voluntar în timpul liber pentru locuitorii din comuna sa

12:00

Actorul american Gene Hackman și soția sa, pianista Betsy Arakawa, au fost găsiți morți în locuința lor din statul New Mexico, SUA, declarat joi biroul șerifului din Santa Fe, informează Reuters. Potrivit The New York Post, poliția din comitatul Santa Fe a descoperit miercuri după-amiază trupul neînsuflețit al actorului Gene Hackman, în vârstă de 95 […]