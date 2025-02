Trump promite ca tarifele marite pentru Mexic, Canada si de 10% suplimentar pentru China din cauza traficului cu fentanil vor intra in vigoare pe 4 martie

20:00

Romania a cazut 12 pozitii in clasamentul indicelui democratiei realizat de grupul de presa „The Economist” din Marea Britanie. Romania intra astfel pentru prima data de la aderarea la Uniunea Europeana in categoria „regimurilor hibrid”, o zona gri intre democratie si autoritarism. In ultimii 10 ani, Romania s-a aflat constat in prima jumatate a clasamentului,...