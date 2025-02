Horoscop 1 martie 2025. Banii întârzie să apară pentru acești nativi

17:30

Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Este pus sub acuzare pentru 6 infracțiuni, printre care fals în declarații privind finanțarea campaniei sale electorale și constituirea unei organizații cu caracter fascist. Fostul candidat la prezidenţiale nu are voie în acest moment părăsească țara fără înștiințarea autorităților și nici să posteze pe rețelele de socializare conținut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob. Cu toate acestea, la ieşirea de la audieri, Călin Georgescu şi-a salutat susţinătorii cu un gest legionar.