Donald Trump sustine ca nu stie nimic despre venirea din Romania a fratilor Tate, la cateva ore dupa ce a negat ca ar fi spus vreodata despre Zelenski ca e „dictator”

00:00

O companie daneza a anuntat ca va adauga o stea neagra la etichetele electronice pentru produsele fabricate in Europa, pentru a permite consumatorilor sa le aleaga in locul produselor fabricate in Statele Unite, potrivit Deutsche Welle. Miscarea vine in momentul in care multi danezi vor sa protesteze fata de politicile presedintelui american Donald Trump, in...