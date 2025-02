Warner Bros Discovery estimează dublarea profiturilor din streaming

06:50

Pres and #806;edintele AUR, George Simion, anunt and #806;a and #774; ca and #774; format and #806;iunea pe care o conduce i and #770;l sust and #806;ine i and #770;n continuare pe Ca and #774;lin Georgescu pentru funct and #806;ia de pres and #806;edinte al Roma and #770;niei, el preciza and #770;nd ca and #774; nu a va and #774;zut nicio dovada and #774; cu privire la acuzat and #806;iile grave pe care procurorii i le aduc candidatului independent. El anunt and #806;a and #774; ca and #774; AUR a stra and #770;ns peste 300.000 de semna and #774;turi pentru Georgescu 's and #806;i i and #770;nca and #774; vin', iar acesta i and #770;s and #806;i va depune vineri sau sa and #770;mba and #774;ta and #774; candidatura