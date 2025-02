Cât costă chiria în cele mai căutate cartiere din Capitală, la început de 2025. Proprietarii stabilesc preţuri mai mari

06:30

Prima pistă de pumptrack din Sectorul 3 ar urma să fie amenajată în decursul acestui an, cu peste 2,6 milioane lei (TVA inclus), conform unui proiect de hotărâre aflat pe masa Consiliului Local. Banii ar urma să ajungă la Algorithm Construcții S3, compania municipală înființată în 2017 pentru reabilitarea Halei Laminor. Prima pistă de pumptrack […]