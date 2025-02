Protest de susținere a lui Călin Georgescu, mâine, în Capitală. Brigada Rutieră impune restricții de trafic

09:40

Astăzi, 26 februarie 2025, de la ora 10:00, va avea loc exercițiul de alarmare publică pentru verificarea funcționării sirenelor din București și Ilfov. Acest exercițiu este desfășurat în contextul organizării la nivel național a evenimentului Săptămâna Protecției Civile, în perioada 26.02-04.03.2025. ISU recomandă cetățenilor să rămână calmi și să urmărească toate informările transmise.