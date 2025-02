Gică Hagi anunţă spectacol la Universitatea Craiova – Farul: „Mergem la Craiova să facem un meci mare”

18:20

Gigi Becali a insistat pentru Daniel Popa şi l-a adus, la începutul sezonului, la FCSB. Atacantul nu a rezistat însă prea mult la campioană. În iarnă a fost îndepărtat de la echipă şi a ajuns în liga secundă din Turcia. Acum, Popa vorbeşte despre perioada petrecută la FCSB. Nu vrea să îi reproşeze nimic latifundiarului […] The post Atacantul dat afară de Gigi Becali rupe tăcerea! Mesaj direct pentru milionar după ce a plecat din România: „M-a ajutat foarte mult în viaţă” appeared first on Antena Sport.