„E şocant, avea o capacitate de efort foarte bună” Reprezentanţii lui Metaloglobus, devastaţi de decesul subit al lui Luca Manolache

19:20

Marius Lăcătuş a ieşit la atac şi i-a criticat pe oficialii de la CSA Steaua. Fostul internaţional a transmis că este extrem de deranjat de ceea ce se întâmplă la clubul Armatei. CSA Steaua nu are nici în aces sezon drept de promovare. „Militarii” sunt ca şi calificaţi în play-off, însă în cazul în care […] The post „Mă deranjează enorm de mult!” Marius Lăcătuş a ieşit la atac, după situaţia de la CSA Steaua: „Mă uit cu groază” appeared first on Antena Sport.