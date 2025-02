Peste 400 de milioane de lei decontate pentru proiecte finanţate prin PNRR

13:00

*ACTUALIZARE - Ionut and #806; Mos and #806;teanu, deputat USR: 'Cei de la SOS, AUR s and #806;i POT avet and #806;i azi o singura and #774; misiune: sa and #774; semnalizat and #806;i frumos ca and #774;tre sta and #774;pa and #770;nul de la Kremlin ca and #774; va and #774; facet and #806;i treaba'---*ACTUALIZARE - S and #806;tefan Pa and #774;la and #774;rie, senator USR: 'Suveranis and #806;tii vor doar haos,dezastru s and #806;i dezordine'---*ACTUALIZARE - Daniel Fenechiu, senator PNL: 'Semnatarii mot and #806;iunii nu au fa and #774;cut nimic pentru t and #806;ara and #774;'---*ACTUALIZARE - George Simion: 'Marcele, trebuie sa and #774; pleci din cauza corupt and #806;iei endemice pe care nu o recunos and #806;ti!'---*ACTUALIZARE - Gabriela Ene, deputat PSD: 'Mot and #806;iunea de cenzura and #774; este i and #770;ndreptata and #774; i and #770;mpotriva interesului suveran al Roma and #770;niei'---*ACTUALIZARE - Marcel Ciolacu: 'Ne vom respecta angajamentele prevăzute în planul bugetar agreat cu Comisia Europeană, dar şi angajamentele NATO'---*ACTUALIZARE - Marcel Ciolacu: 'Semnatarii moţiunii vor doar să dărâme, nu vor să conducă'---*ACTUALIZARE - Petrişor Peiu: 'Scandalul Nordis a scos la iveală următorul fapt: corupţia a ajuns la vârful Guvernului'---*ACTUALIZARE - A început şedinţa de plen privind moţiunea de cenzură la adresa Guvernului CiolacuMoţiunea de cenzură împotriva guvernului Ciolacu 2, intitulată 'Premierul NORDIS trebuie să plece, românii s-au săturat de umilinţă' intră vineri, de la ora 11.00, la vot în Parlament. Opoziţia AUR-SOS România şi POT, cele trei formaţiuni care au semnat moţiunea, nu are voturile necesare pentru a demite Executivul. USR a anunţat că nu va vota moţiunea şi pregăteşte o moţiune proprie, după prezidenţialele din luna mai