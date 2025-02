Au fost puse în vânzare biletele pentru ediţia 29 a Festivalului Filmului Francez/ VIDEO

16:40

Touroperatorul român Fibula Air Travel anunţă că îşi continuă evoluţia sub un nou nume, Fibula Group, compania având o activitate de 25 de ani în industria turismului din România. De asemenea, începând din ianuarie 2025, s-au alăturat companiei Marius Surdu (director operaţional), fost CEO al Join UP! România, şi Miki Lech (director de vânzări), fost director general al Nova Travel. Reprezentanţii companiei spun că pentru turiştii români, 2025 va fi un an al alegerilor responsabile, în care factorii economici vor influenţa durata şi bugetul vacanţelor. Potrivit acestora, destinaţiile preferate ale românilor rămân neschimbate dar se estimează o creştere a rezervărilor online. Acceptarea României în spaţiul Schengen poate determina o creştere a traficului spre Bulgaria şi nordul Greciei. Turcia şi Egipt îşi vor păstra supremaţia, urmate de Grecia, Tunisia şi Spania, mai arată compania.