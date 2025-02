Strategie pentru două fronturi: U BT Cluj modifică lotul pentru Liga Națională

15:20

Trei lucrări ale artistului român Iosif Király (n. 1957), reprezentat de Galeria Jecza, au ajuns în patrimoniul celui mai cunoscut muzeu de artă contemporană din lume. Curatorii MoMA (The Museum of Modern Art) din New York au achiziţionat şi creaţiile Aurorei Kiraly. Citește mai departe...