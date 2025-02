BRK Financial Group trece pe pierdere de 5,78 milioane lei, în 2024

07:40

Profitul operațional al băncii a crescut la 4,5 miliarde lei, +28,3% față de 2023 Profitul net consolidat al […] The post Profitul net consolidat al Grupului Financiar BT este de 4,7 miliarde lei, în 2024, din care profitul net al băncii este de 3,5 miliarde lei appeared first on Financial Intelligence.