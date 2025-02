„Şi «aşa», şi cu banii luaţi” Adrian Mutu, reacţie fabuloasă după ce a fost chemat la Comisia de Disciplină

22:20

Mihai Popescu a acceptat o provocare inedită şi şi-a comparat colegii de la FCSB cu animale. Fundaşul campioanei l-a găsit şi pe noul „Bizon”. Daniel Bîrligea a fost comparat de Mihai Popescu cu un „Bizon”. Golgheterul FCSB-ului l-a făcut astfel „uitat” pe Harlem Gnohere, fostul atacant al campioanei şi al lui Dinamo, care avea o […] The post Cine este noul „Bizon” de la FCSB. Mihai Popescu l-a găsit pe înlocuitorul lui Harlem Gnohere appeared first on Antena Sport.