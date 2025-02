Ofițer ucrainean: „Nu dau doi bani pe pacea oferită de Trump”

11:00

La doar câteva ore după ce în România mai toată atenția a fost concentrată asupra situației lui Călin Georgescu, urmare a ridicării sale din trafic și a prezenței sale la Parchetul General, pentru audieri, a apărut o informație ce îi privește pe frații Tate. Cei doi frați au plecat din România, la primele ore ale