Gebruder Weiss își extinde serviciile logistice în Polonia

08:40

Dacia vrea să finalizeze dezvoltarea mașinii electrice mici în 16 luni, a declarat într-un interviu, șeful Grupului Renault, Luca de Meo. Timpul scurt de dezvoltare este posibil pentru că Dacia urmează să aibă la bază un model Renault, mai precis Twingo electric, care a fost anunțat pentru prețul de aproximativ 20.000 de euro. Potrivit lui […] The post Dacia pregătește o nouă mașină electrică appeared first on ZIUA CARGO.