O americanca a vrut sa se razbune pe fostul iubit si a vandalizat masina vecinului

Meteorologii ANM au comunicat prognoza meteo pentru ziua de sambata, 1 martie si inceputul saptamanii viitoare. In prima zi de primavara, vremea va fi inchisa, iar temperaturile se vor situa in jurul celor specifice acestei perioade. Potrivit meteorologilor, ploile nu vor lipsi in acest weekend. In sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei se...