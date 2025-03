Călin Georgescu își va depune luni candidatura la prezidențiale/George Simion: Pot să vă spun 100% că nu își va depune astăzi(n.r. 1 martie)

08:30

Concediat după 14 ani în IT, un clujean s-a angajat ca livrator de mâncare. Câți bani câștigă lunar acum. Concediat după 14 ani în IT, un clujean s-a angajat ca livrator de mâncare Livratorii, plătiți mai bine decât cei din IT! La asta s-a ajuns pe piața muncii. Un programator livrează mâncare și câștigă sume […]