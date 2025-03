Horaţiu Potra, fiul său şi încă o rudă, daţi în urmărire/ În ianuarie, fiul lui Potra a fost plasat sub control judiciar după ce asupra sa a fost găsit, la un protest din Bucureşti, un baston telescopic. ”L-am certat”, spunea atunci Potra

08:50

Consiliul Naţional al Audiovizualului a amendat, miercuri, Realitatea Plus cu 200.000 de lei pentru încălcarea legislaţiei referitoare la asigurarea informării corecte şi obiective a publicului. „Realitatea Plus a încălcat legislaţia referitoare la asigurarea informării corecte şi obiective a publicului, respectiv prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 şi ale art. 64 alin. … Articolul CNA a sancționat postul Realitatea Plus cu amenda maximă pentru dezinformare / Două sancţiuni de 20.000 de lei pentru RTV apare prima dată în Main News.