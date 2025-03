Bayern Munchen pregăteşte un transfer stelar: „Toată lumea ştie că e cel mai bun jucător”

19:00

Larisa Iordache a născut o fetiţă perfect sănătoasă. Fosta mare gimnastă şi soţul ei, Cristian Chiriţă, le-au dat fericita veste urmăritorilor pe Instagram. Este primul copil al cuplului. Larisa Iordache a postat pe contul ei şi imagini cu Cristian Chiriţă în timp ce aştepta momentul venirii pe lume a fiicei sale. Larisa Iordache a născut! […] The post A născut Larisa Iordache! Mesajul superb transmis de soţul ei, Cristian Chiriţă appeared first on Antena Sport.