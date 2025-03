„Să avem grijă”. Avertisment pentru tricolorii lui Mircea Lucescu înaintea preliminariilor World Cup 2026. Rică Răducanu ştie cum pot ajunge tricolorii la Mondiale

20:00

Adi Mihalcea a răbufnit după Unirea Slobozia – Oțelul Galați 0-1. Antrenorul ialomițenilor și-a făcut praf jucătorii, după un nou eșec în Liga 1. După meciul cu Oțelul, Unirea Slobozia a ajuns la 6 eșecuri în ultimele 7 etape. Ultima victorie a echipei lui Adi Mihalcea a fost cu Sepsi, scor 3-2, pe 17 ianuarie.