Doliu în fotbal! S-a stins din viaţă Nico Hidalgo. Fostul jucător al lui Juventus, răpus de cancer, la doar 32 de ani

Sepsi a făcut doar 1-1 cu CFR Cluj, iar cu acest rezultat Dinamo şi Rapid s-au calificat în play-off. „Câinii" şi giuleştenii împart, în acest moment, locurile 5 şi 6 în Liga 1, ambele având 45 de puncte. Sepsi are 41 de puncte cu un singur meci rămas de disputat în sezonul regular. Covăsnenii erau […]