Bundesliga: Victorie categorică a lui Bayer Leverkusen la Frankfurt, 4-1 cu Eintracht

18:40

David Johansen, liderul şi ultimul membru supravieţuitor al trupei proto-punk New York Dolls, care a devenit ulterior cântăreţ de lounge sub numele Buster Poindexter şi a jucat în filme precum „Scrooged”, a murit. Fiica sa, Leah Hennessey, a confirmat că a murit vineri, acasă, în New York. El avea 75 de ani, scrie Variety.