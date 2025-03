„Le-am anihilat jocul”. Alexandru Mitriţă, în formă maximă la meciul cu Farul. L-a lăudat şi pe Mirel Rădoi + Ce spune despre duelul cu FCSB

23:00

După ce a răbufnit în precedenta conferinţă de presă, anunţând şi că va pleca de la UTA Arad la finalul sezonului, Mircea Rednic a precizat că declaraţiile pe care le-a făcut nu au fost la nervi. Rednic a spus că s-a săturat de presiunea care este pusă la Arad, în condiţiile în care nu are […]