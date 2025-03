Halba de bere a lui Isaac Newton va fi expusa la Royal Society din Londra

18:00

Calin Georgescu l-a atacat sambata pe Volodimir Zelenski in timpul mitingului AUR din Piata Victororie. Candidatul extremist a sustinut ca Zelenski nu a dat dovada de diplomatie in cadrul intalnirii conflictuale din Biroul Oval cu Donald Trump. „Ce a fost ieri in America este emblematic pentru ceea ce va urma. In sensul in care pozitia...