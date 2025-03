Franta, pozitie radical diferita de a lui Trump: Daca nimeni nu-l opreste pe Putin, acesta „va continua cu siguranta cu Moldova si poate dincolo, in Romania”

O ‘dezangajare’ eventuala a SUA in Ucraina ‘nu este in interesul lor’, a apreciat presedintele francez in paginile saptamanalului La Tribune Dimanche, caci ‘ceea ce au facut Statele Unite in ultimii trei ani este in deplina concordanta cu traditia lor diplomatica si militara’. Daca Washingtonul ar accepta sa ‘semneze o incetare a focului fara nicio...

